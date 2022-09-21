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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كل إصدار له هدف.. أحمد الطاهري: المتحدة تطلق قنوات جديدة الفترة المقبلة|فيديو

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أكد أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر دولة لا تتدخل في شئون الآخرين ولا تبحث عن النواقص وتعمل على دعم الشعوب.

أحمد الطاهري رئيسا للقنوات الإخبارية لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقال أحمد الطاهري، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، إن الشركة المتحدة تمتلك القدرة على تكوين شبكة إخبارية بمجموعة من الإصدارات، مؤكدًا أن كل إصدار له هدف معين".

 

وتابع رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيكون هناك تطوير لإكسترا نيوز وسيكون هناك اطلاق لقناة "مصر الإخبارية، مؤكدا أن  اكسترا نيوز تعكس كل ما يجري على ارض مصر وتجتهد فيه.

وأشار أحمد الطاهري إلى أن  قناة “القاهرة الإخبارية” هي قناة معنية بكل ما يدور في الإقليم ولكنها تصدر من أرض مصر، إضافة إلى أن  قناة “اكسترا الحدث” ستشهد انطلاقة قريبة جزء من السياق الخاص باكسترا نيوز لأن هناك فعاليات كثيرة وقدرة الهواء لا تستوعبها.

 

القنوات الإخبارية للشركة المتحدة 

واستكمل  رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه لنا الشرف بانضمام خيري حسن الذي له إسهامات في تدريب المذيعين.
 

أحمد الطاهري صاحبة السعادة المتحدة للخدمات الإعلامية مصر الشركة المتحدة

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