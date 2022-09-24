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أخبار البلد

تنشئة اجتماعية .. القومي للأمومة يشيد بإعلان إطلاق مشروع محتوى إعلامي للأطفال

صدى البلد

أشاد  المجلس القومى للطفولة والأمومة بإعلان الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وأعرب الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة أن المشروع يلبى احتياجات الأطفال للإنتاج الاعلامى والكارتونى والمحتويات الإعلامية الهادفة التى تستهدف التنشئة الاجتماعية والثقافية والتربوية للطفل المصرى والعربى فى ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والتى ساهمت فى حدوث تغييرات فى البناء القيمى للأطفال ، فضلا عن التأثيرات السلبية ومخاطر تحيط بالطفل المصرى مما يستدعى تكثيف التدخلات الإعلامية والثقافية من خلال إعلام آمن للطفل كبديل آمن يحمى الطفل من تأثيرات الإعلام  والرسوم المتحركة و المحتوى الأجنبى المغاير لثقافاتنا وهوياتنا المصرية والعربية الأصيلة وذلك بهدف حماية هوية وقيم الطفل المصرية والوطنية .

وأشار الدكتور طارق توفيق  إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رعاية الدولة للأسرة المصرية بصفة عامة وللطفل المصري بصفة خاصة ، وتاتى اتساقا مع  الارادة السياسية  والمتمثلة فى مبادرة  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بناء الوعى"  والذى تؤكد رؤيته  على أهمية "بناء الوعى" لكافة فئات المجتمع والأطفال على وجه الخصوص والتى تستهدف  حق الأجيال القادمة فى التربية وغرس القيم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات ،مشيرا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم بدور محورى في رعاية الطفل المصري ومنذ إنشائه يسعى جاهدا إلى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل .

واشاد بإطلاق المشروع الإعلامي التوعوي ومعرباً عن استعداد المجلس القومي للطفولة والأمومة للتعاون بدعم المشروع بالخبرات والمعايير اللازمة  لتحقيق الرعاية  والحماية للطفل ومصلحته الفضلى في مختلف المجالات التي تهم الطفل ، كما أعرب عن أمله فى تحقيق حلم الطفل المصرى والمعنيين به فى قناة مصرية متخصصة للطفل تساهم فى بناء جيل مصرى وعربى قادر على بناء وطنه  ومتسلحاً بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا من أجل مستقبل الوطن وتقدمه ومصر تستطيع .

 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اعلنت عن إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، خلال الفترة المقبلة، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية. وتطلق المتحدة خلال الأيام المقبلة، أكبر  شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته، وهى "نبتة"، التى ستبدأ بـ 7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا، والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على المستويات كافة.

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