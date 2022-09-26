أسوان: مشروع الهوية البصرية يزيد من جمال المحافظة

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال الشتاء والسائحين من الخارج، متابعا: الموسم مبشر وهناك توافد واضح من قبل السائحين خلال الـ 10 أيام الماضيين.

وأضاف "أشرف عطية" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مشروع الهوية البصرية التي أطلقه الرئيس السيسي يزيد من جمال المحافظة، مشددا على أن أعمال التطوير والتحضير بالمحافظة مستمرة.

ولفت إلى أنه تم تطوير ممشى مصر بطول 13 كيلو، كما أنه تم تطوير جزء من الكورنيش القديم، منوها بأن المحافظة تشرف بشكل واضح على كافة الاستعدادات الخاصة بالسياحة، بداية من المطارات وحتى الوصول إلى الفنادق.

وأكمل: تعامل أهالي أسوان مع السياحة احترافي، مؤكدا على أن أعمال التطوير مستمر في كافة قطاعات المحافظة، لتعزيز المقومات السياحية.

وشدد على أن قرية غرب سهيل أصبحت مقصد سياحي عالمي، بعد توجيهات الرئيس السيسي بتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.

