عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف.

ووفقا للتقرير، فإن كان الشخص يعاني من أحلام مزعجة بشكل متكرر فى منتصف العمر، فقد تزيد احتمالات إصابة هذا الشخص بالخرف، كما ذكرت دراسة بريطانية.

من يعانون من الكوابيس فى منتصف العمر مصابون بالخرف

وتوصلت الدراسة، إلى أن من يعانون الكوابيس فى منتصف العمر، قد يتعرضون لمعدل أسرع من التدهور المعرفي، وبالتالي الإصابة بالخرف مع تقدمهم بالعمر، حيث أنه من الممكن أن يؤدي البحث إلى طرق جديدة للكشف المبكر والتدخل لإبطاء معدل الخرف.

ويعاني معظم الناس من أحلام مزعجة من وقت لأخر، ولكن ما يقرب من 5% من البالغين يعانون من أحلام مؤلمة كافية لإيقاظهم مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، كما وجد البحث أن من عانوا من أحلام سيئة مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف لتجربة التدهور المعرفي خلال العقد التالي من حياتهم، ما يؤدي إلى الخرف.