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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة الدراويش الجديدة.. منتخب توجو يستدعي ياو أنور مهاجم الإسماعيلي

ياو أنور مهاجم الإسماعيلي
ياو أنور مهاجم الإسماعيلي

استدعى البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني لمنتخب توجو، اللاعب ياو أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الجديد، إلى المعسكر المقام فى المغرب.

ويستعد منتخب توجو لمواجهة نظيره غينيا الأستوائية غدًا الثلاثاء على ملعب العربي بمدينة الدار البيضاء فى المغرب ضمن الأجندة الدولية.

ويعد هذا الاستدعاء هو الأول لمهاجم الدراويش بعد تغيير جنسية اللعب الدولي من الغانية إلى التوجولية، ومن المقرر أن ينضم إلى صفوف الدراويش، وذلك بعد إنقضاء معسكر منتخب بلاده.

وعلى جانب أخر، أنهى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد صالح، الاتفاق على إقامة مباراتين وديتين خلال تواجد الفريق ضمن معسكره المغلق بالقاهرة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكان الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش، قد طالب بتجهيز مباراتين خلال المعسكر من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبيل خوض المنافسات الرسمية.

وسيواجه الإسماعيلي، فريق العبور يوم 28 سبتمبر الجاري، على أن يلتقي بإيسترن كومباني 2 أكتوبر المقبل.

البرتغالي باولو دوارتي ياو أنور الاسماعيلي غينيا الاستوائية منتخب توجو

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