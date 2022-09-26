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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحصول علي شهادة الأيزو الدولية..

هشام آمنة يوجه بسرعة تطبيق المعايير الدولية للتدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القائمين على قطاع التدريب بالوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بسرعة التوافق مع معايير المواصفة الدولية ISO 21001:2018 لضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والإجراءات المعمول بها عالمياً لرفع كفاءة العاملين بالمحليات، ووضع مركز سقارة للتدريب فى  مصاف المؤسسات التدريبية العالمية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع مهارات العاملين فى المحليات ، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية و الخدمية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز سقارة تواصل بالفعل مع المؤسسة الدولية، وبدأ الأسبوع الحالى إجراءات التنفيذ، وتشمل  تطبيق حزمة من المعايير القياسية التي وضعتها منظمة ISO بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات.

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وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول بالمحافظات

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يكون التطوير بشكل فعلى وعملى، وليس مجرد الحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات المطلوبة من الوزارة لسرعة الاستجابة  للمعايير الدولية المطلوبة، وضخ الكوادر المتخصصة في شرايين المحليات والقطاع الحكومي فى المحافظات، بما يسهم في دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة فى المحافظات.

وأضاف اللواء آمنة أن حصول مركز سقارة على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعه مع منافسيه من المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز، ويفتح له الباب للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.

هشام امنة تطبيق المعايير الدولية مركز التنمية المحلية بسقارة iso وزير التنمية المحلية

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