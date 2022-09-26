انهيار الإسترليني.. بيان عاجل من بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة

أعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، اليوم الإثنين، أن البنك لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة حسب الحاجة، بعد انخفاض الجنيه الإسترليني.

ولم يقرر بنك إنجلترا تنفيذ زيادة طارئة في أسعار الفائدة اليوم، كما توقع بعض الاقتصاديين، وهي الخطوة التي أعادت الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته القياسية صباح اليوم.

وانخفض الجنيه الإسترليني مرة أخرى إلى ما دون 1.07 دولار أمريكي، بعد أن تعافى إلى 1.09 دولار أمريكي في وقت سابق من بعد ظهر اليوم.

وقال بيلي، إن “البنك يراقب التطورات في الأسواق المالية عن كثب في ضوء إعادة تسعير الأصول المالية الهامة”.

وأضاف أن بنك إنجلترا سيجري تقييماً كاملاً لخطة النمو الحكومية في اجتماعه المقبل المقرر في أوائل نوفمبر.

وقال: “في الأسابيع الأخيرة، أصدرت الحكومة عددا من الإعلانات الهامة. سيقلل ضمان الحكومة لأسعار الطاقة من ذروة التضخم على المدى القريب. أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي عن خطتها للنمو، والتي قدم المستشار بشأنها مزيدًا من التفاصيل في بيانه اليوم. أرحب بالتزام الحكومة بالنمو الاقتصادي المستدام، وبدور مكتب مسؤولية الميزانية في تقييمه لآفاق الاقتصاد والمالية العامة”.

وأضاف: “يتمثل دور السياسة النقدية في ضمان عدم تقدم الطلب على العرض بطريقة تؤدي إلى مزيد من التضخم على المدى المتوسط. وكما أوضحت لجنة السياسة النقدية، فإنها ستجري تقييمًا كاملاً في اجتماعها المقبل المقرر بشأن التأثير على الطلب والتضخم من إعلانات الحكومة، وانخفاض الجنيه الاسترليني، وتتصرف وفقًا لذلك”.

وتابع قائلا: “لن تتردد لجنة السياسة النقدية في تغيير أسعار الفائدة حسب الضرورة لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط ، بما يتماشى مع اختصاصها”.