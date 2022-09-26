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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة.. اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة

الدكتورخالد عبد الغفار
الدكتورخالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن القانون يتيح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتم مناقشته من قبل الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني قبل 2010، وسيتم دراسة هذا الأمر من خلال ترك المتبرع وثيقة في الشهر العقاري أو تخصيص خانة في بطاقة الرقم القومي.

أوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اقترحنا على القيادة السياسية البدء في إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط، وسيكون المبنى داخل المدينة الطبية بمدينة ناصر".

وتابع:" المركز سيكون به 12 غرفة عمليات بتصميمات عالمية تتقبل كافة الزراعات، وسيكون لدينا شبكة قومية لزراعة الأعضاء ومركز أبحاث أيضا".

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس وجه بإنشاء المشروع مهما كانت تكلفته طالما أنه مفيد للمواطن، مضيفا «عمر الميزانية ما كانت جزءا من المناقشة طالما أنه المصلحة تعم على المواطن».

وأردف وزير الصحة: «كم مواطن ممكن حياته تتغير بعد التوسع في زراعة الأعضاء»، متابعا «نحن أمام قيادة سياسية ترى ما هو في مصلحة الإنسان أهم من أي تكلفة».

القيادة السياسية الشرق الاوسط غرفة عمليات عزة مصطفي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

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مفاجأة.. اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة

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