مصطفى أبوعطا: منذ تولي الرئيس السيسي الحكم تحسنت العلاقات المصرية بالدول الإفريقية

أكد الإعلامي مصطفى أبو عطا، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم تحسنت العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية بشكل أكبر، وحجم التبادل التجاري ومشروعات التنموية في دول القارة السمراء، فضلا عن التبادل العسكري مع الأشقاء.

وأضاف "مصطفى أبو عطا" خلال برنامج «الثامنة مساء» الذي تقدمه نهال علام، أن دور الشركات المصرية في مشروعات التي تنفذها الدول الأفريقية هام جدا، خاصة في تنزانيا وكينيا ونيجيريا والصومال، موضحا أن دور الإعلام المصري مهم جدا في جهود الدولة المبذول لتنمية أفريقيا.

وأوضح أن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع والأمن القومي العربي مرتبط بالأمن القومي المصري، محذرا من الحروب الإعلامية المحرضة ضد الدولة المصرية، دون الالتفات إلى المشروعات القومية والتنموية، مؤكدا أن مصر تتعاون مع كافة الدول ولديها صفقات مع العديد من الدول.

وأشار إلى أن ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والسويس وتطوير المدن وتنمية سيناء ساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحجم التضحيات الذي قدمته القوات المسلحة والشرطة كبير جدا لحماية الدولة، وهذا يؤثر على أمان المنطقة بشكل العام.

وأشاد مصطفى أبو عطا، بالمصالحة المصرية القطرية، مؤكدا أن التصالح جاء بعد إعتذار من قطر، وقبول كافة مطالب الدولة المصرية.