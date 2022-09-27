أمير عزمي: اختيارات المدرب الأجنبي تخلو من العاطفة.. فيديو

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن اختيارات المديرين الفنيين الأجانب دائماً ما تخلو من العاطفة أو المجاملة عكس ما يحدث في الكرة في مصر.

وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" اختيارات المدرب الأجنبي "تخلو" من العاطفة ولا يتأثر بما يقال على السوشيال ميديا أو غيره لذلك تكون اختياراته دقيقة على أبعد حد من الناحية الفنية".

وأضاف:"عبد الله السعيد لاعب مهم وكبير ومن أفضل صانعي الألعاب في مصر في الوقت الحالي".

نجم المنتخب الاولمبي..

أكد كريم الدبيس لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة لكرة القدم ، أنه أصبح قريباً من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال الدبيس في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "لا أعلم مصيري بعد ولكن سأعرف اليوم، ولكن إدارة نادي وادي دجلة تواصلت معي، وأنا قريب من الانتقال إلى الأهلي".



وكان أحمد عصام وكيل أعمال كريم الدبيس قال ، أن موكله أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر بوادي دجلة في وقت سابق لصدى البلد ، أن الدبيس وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء خمس سنوات.

منتخب مصر يفوز على بنين

نجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب بنين 2-0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد حرس الحدود.

سجل إياد العسقلاني هدفًا مبكرًا لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 3، بعدما ترجم عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه داخل شباك منتخب بنين.