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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقعت علي بياض.. محمد محمود يكشف كواليس جلسته مع الخطيب في الأهلي

صدى البلد

تحدث محمد محمود، لاعب الأهلي، عن جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي، وتفاصيل التجديد للفريق الأحمر.

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وقال محمود، في تصريحات صحفية : "نستعد بكل قوة لموسم يليق باسم الأهلي، ويرضي جماهيره بمزيد من البطولات".

وأضاف: "أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد، بعد حصولي على فرصة للمشاركة، والحمد لله استطعت تقديم صورة طيبة للجهاز الفني".

أعيش حالة كبير من التركيز بفضل الخطيب

وزاد: "أعيش حالة من التركيز والحماس الكبير، لبداية الموسم الجديد بنفس القوة والروح، وأرى أن جميع لاعبي الفريق في نفس الحالة، ويسعون لتقديم 100% من الجهد والعطاء لحصد جميع البطولات وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة".

ووجه محمد محمود الشكر لمحمود الخطيب، رئيس النادي، على دعمه اللا محدود للفريق، وله على المستوى الشخصي.

الخطيب أفضل الداعمين لي 

واستطرد في هذا السياق، قائلا: "الكابتن الخطيب أكبر الداعمين لي في فترة إصابتي، وحتى موعد تجديد تعاقدي وعودتي للملاعب.. هو مصدر للطاقة الإيجابية بالنسبة لي منذ انضمامي للأهلي".

وقعت للأهلي علي بياض

وواصل: "الخطيب طلبني للاجتماع على الطائرة خلال رحلة السفر لخوض نهائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز، وتفاجأت من حديثه معي والدعم الكبير الذي قدمه لي وقتها، وعرض على بعد ذلك مسألة التجديد ووافقت على الفور، وبعد عودتي مباشرة وقعت العقود على بياض".

وأردف: "كل عناصر المنظومة لم تتخل عني، وجميعهم قدموا الدعم والمساندة خلال فترة الإصابة وما بعدها، وعلى رأسهم محمد الشناوي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وسعد سمير ومصطفى شوبير وزياد طارق".

واستكمل: "التوقيع على بياض للأهلي هو أقل شيء يمكن تقديمه لرد جميل النادي، ومهما كانت المغريات والعروض المالية، فالبقاء في الأهلي بفلوس الدنيا كلها".

واسترسل: "تربيت على حب الأهلي منذ صغري فأنا مشجع درجة ثالثة، وكنت وراء الأهلي في كل مكان، فقيمة النادي والبقاء فيه كبيرة جدا بالنسبة لي ولأسرتي.. والدي وقت التجديد قال لي (النادي اللي كلنا متربين على حبه أوعى تسيبه)".

وعن عودة الجمهور لمؤازرة الفريق في المدرجات، ختم: "جمهورنا في الاستاد بمثابة نبض القلب لكل لاعب.. نقدر دورهم ومساندتهم لنا، وهي مسؤولية كبيرة على كل لاعب؛ لأنهم بالنسبة لنا كل شيء، ومن دونهم نشعر أننا نلعب مباراة ودية".

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