ورشة عمل فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حول اجتياز المقابلات الشخصية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة التوظيف، برئاسة الدكتور محمد صلاح، ورشة عمل للمهندسين وطلاب الهندسة، بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى عن كيفية اجتياز المقابلات الشخصية للحصول على فرصة عمل مناسبة وتخطيها بنجاح وشارك فيها ١٥٠ مهندسا.

حاضر فى ورشة العمل الدكتورة نهال مجدى مدرب بجامعة الإسكندرية، وممتحن معتمد وأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وفى البداية، رحب الدكتور محمد صلاح، رئيس لجنة التوظيف فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمهندسين المشاركين فى ورشة العمل والدكتورة نهال مجدى، مشيدًا بالإقبال الكبير للتسجيل فى ورشة العمل الخاصة بكيفية بتأهيل المهندسين فى مقابلات التوظيف.

كما أكد أهمية لجنة التوظيف فى تأهيل المهندسين للحصول على الوظائف وتأهيلهم لسوق العمل والتعاون مع لجان النقابة كالتدريب و الشباب لعمل دورات وندوات للمهندسين.

وتطرقت ورشة العمل إلى كيفية الإجابة بطريقة نموذجية عن الأسئلة فى المقابلات الشخصية والتدريب عليها، والتعرف على الكلمات التى يجب تجنبها خلال المقابلة، والتعرف على الأخطاء اللغوية البسيطة لتجنب الوقوع فيها أثناء الأسئلة المفاجئة، والإجابة على الأسئلة غير التقليدية بجمل بسيطة وسهلة وتجاوز التوتر أثناء المقابلات، والتدريب عمليًا على تكنيكات المقابلة الفردية، والمقابلات عبر الهاتف، والمقابلات عبر الاإنترنت.

كما ناقشت التدريب على معرفة تفكير المحاور ومعرفة الأسلوب الأمثل فى الرد، والتدريب على كيفية الإجابة عن مسئول التوظيف لكى تكون الإجابة ملائمة وتخاطب الهدف من السؤال، والتدريب على الـ soft skills وكيفية منح انطباع جيد ومميز من لغة الجسد، والتدريب على التقنيات الخاصة لقياس الكفاءة ومدى الملائمة للوظيفة فى الـCompetency interviews.