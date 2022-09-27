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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيد القصير يبحث مع الفاو سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  ماوريتسيو مارتينو مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واستشاري المسائل الاستراتيجية الخارجية والداخلية للمنظمة وبحث معه التعاون بين المنظمة والوزارة وسبل تعزيزها.

في بداية الاجتماع رحب القصير بوفد منظمة الفاو مشيدا بالتعاون المستمر والمثمر معها في كثير من المشروعات المشتركة.

 
وأكد على أهمية وجود وحدات للأعمال الزراعية تكون تابعة للفاو وقال إن لدينا صندوق للتأمين على الماشية ويمكن التعاون مع الفاو في الموضوعات المتعلقة بالتامين علي المحاصيل الاستيراتيجية، وقد تطرق الحديث للتعاون الجنوب الجنوب الذي تعتمده الفاو لربط مصر بعدد من الدول الافريقية لتحقيق التكامل ومثال علي ذلك التعاون بين مصر وجنوب السودان ومنظمة الفاو في تعزيز صحة الماشية بجنوب السودان بخبرة مصرية خالصة وامصال ينتجها مركز البحوث الزراعية، كما أكد وزير الزراعة على ضرورة قيام الفاو بتوسيع نطاق عمل المكتب القطري بالقاهرة ودعوة الشركاء الدوليين للفاو لزيارة مصر للإطلاع علي قصص النجاح التي حققها الفاو في مصر وامكانية تطبيقها في دول عدة.


ومن ناحيته أكد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو ان الاهتمام بموضوعات التمويل يتزايد نظرا للحاجة للوصول لمعدلات مرتفعة من كفاءة تنفيذ المشروعات. 


وأكد ممثلوا الفاو ان لديهم مركزا للاستثمار يعمل علي عدة موضوعات منها التأمين الموجه لصغار المزارعين للتأمين علي الحاصلات الزراعية.


حضر اللقاء د. نصرالدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو في مصر والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ، ود. محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو في جمهورية مصر العربية.

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