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رئيس التحرير
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حوادث

«صدى البلد» يسأل: المرأة ملزمة أم لا.. والمستشارة هايدي الفضالي تجيب| فيديو

المستشارة هايدي الفضالي
المستشارة هايدي الفضالي في ندوة صدى البلد

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة سابقا، إن تريند المرأة ملزمة أو لا، يجعل الأطفال مشردين ويؤثر سلبا فى عدم التزام الرجل والسيدة بدورهما.

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وأضافت الفضالي خلال ندوة «صدى البلد» أن في تلك المسألة يجب الرجوع للشرع وأن يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن ذلك ينتج جيل لم يتم تربيته، وأن الهدف من ذلك ركوب التريند على حساب الأسرة وعلى حساب دمارها.

وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن ذلك يساعد بشكل كبير على حالات الطلاق التى تتزايد باستمرار، ويجب علينا تخفيض تلك النسبة وعمل إصلاح وليس تسخين، وتفعيل دور مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة بشكل كبير لإتمام الصلح بين الزوجين وأن لا يكون إجراء روتيني قبل تحويل الدعوى لجلسة محكمة.

وأكدت الفضالي، أنه يجب علينا جميعا التوعية من ذلك، وردع من يحرض على هدم الأسرة بسن قوانين جديدة تمنعه من التحريض على الطلاق بين الزوجين بعمليات التسخين التي يقوم بها، وبذلك يكون ردع لهؤلاء الذين يحرضون على هدم الأسرة، وأن من يدعون إلى عدم قيام المرأة بدورها يقومون في منازلهم بمسح البيت بعكس ما تقوله.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000 القديم يجب تعديل بعض المواد به لحسم أي خلاف بين الرجل والمرأة عقب الإنفصال، وأعضاء الأسرة الواحدة، بعد تشعب الخلافات، وقوانين مشتركة يجب الإسراع في إصدارها.

وأضافت فضالي خلال ندوة «صدى البلد»، أنه في حالة التأخر في إصدار تلك القوانين ينتج عنه جيل مشرد وفي حالة ضياع، وأصبح الضحية هو الطفل عقب صراعات الطرفين في ساحات المحاكم وتفكك الأسرة ويتحول الطفل لمجرم ومتسول لعدم ثقته في الأم أو الأب، ويتم ذلك بسبب عناد الزوجين عقب إنفاصلهما.

وأوضحت فضالي، أن المشكلة لدينا أنه يجب أن يكون هناك مواد في القانون يجب أن تكون رادعة، وتلزم الطرفين بتنفيذها، وأن قضايا الأسرة يوجد بها بعض المواقف يتم التأخر في الفصل فيه تصل لشهور في قضايا النفقة بسبب مماطلة الطرفين، وهنا يجب سن قانون يتيح للقاضي بالحكم بدفع نفقة مؤقتة للصغار بأشكالها الثلاثة مأكل وملبس ومسكن لحين الفصل النهائي في القضية.

وتابعت إننا نحتاج لبعض القوانين التى تضع حدا لخلافات الأسرة والقضاء على الأشخاص الذين يقومون بالتحريض والتسخين بين الزوجين ويصل الأمر للطلاق وحالات أخرى تصل للقتل مثل ما حدث في أكثر من واقعة بسبب ذلك.

المستشارة هايدي الفضالي المرأة ملزمة تريند المرأة ملزمة حالات الطلاق مكاتب التسوية الصلح بين الزوجين

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