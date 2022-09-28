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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : إجازة مع الأصدقاء

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

تشير توقعات برج السرطان اليوم، إلى أنك قد تشعر بالرضا فيما يتعلق بصحتك لأن تناول الطعام بشكل جيد قد يؤدي إلى تغيير جذري في صحتك.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

قد تشعر بالراحة للحصول على توازن مالي مستقر، في المنزل يمكنك اتباع نصيحة كبار السن، قد تخطط أيضًا لزيارة مكان الحج مع والديك، قد تصبح الأمور في المكتب مرهقة لأنك قد لا تحصل على الترقية المطلوبة، قد تشعر بالإهمال وقد لا تكون قادرًا على القتال من أجل مركزك، قد تشعر بالرضا فيما يتعلق بصحتك لأن تناول الطعام بشكل جيد.

برج السرطان وحظك اليوم مهنيا

قد تحتاج إلى إعادة العمل على أسلوب الاتصال الخاص بك. قد تشعر بالسوء من ترقية الآخرين وليس أنت، قد تفهم أنه ليس فقط العمل الشاق ولكن أيضًا الطريقة التي تتعامل بها مع رؤسائك هي المهمة.

توقعات برج السرطان صحيا

قد تكون سعيدًا بالطريقة التي قد تتحسن بها صحتك، إن قرارك الثابت بعدم تناول طعام غير صحي قد يملأك بالطاقة الإيجابية والروح.

توقعات برج السرطان عاطفيا

الرومانسية قد تزدهر وقد تملأ يومك بالحب والضحك، قد تشعر أنك قريب جدًا من حبيبك وهذا قد يجعلك سعيدًا، قد يكون هناك توافق كامل في علاقتك.

توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة

قد تعتز بيومك مع أفراد عائلتك، إذا كنت تقوم بشيء ما في المنزل ، فقد تحتاج إلى إكمال ما بدأته، قد يُجبرك أحد الأصدقاء أو الأقارب على الخروج لقضاء إجازة قصيرة والتي قد تكون تجربة حقيقية لتجديد شبابك.

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