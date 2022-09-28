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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : ضغط نفسي

برج الاسد
برج الاسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، أن صحتك الممتازة قد تسمح لك بالذهاب إلى رحلة مغامرة مع حبيبك.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

قد لا تكون ميزانيتك مشكلة وقد تستمتع بكل رفاهية الحياة، قد تحصل على دخل شهري لائق من استثماراتك السابقة، لكن الأمور قد تكون سيئة بعض الشيء مع أفراد الأسرة، قد لا يكون أداء طفلك جيدًا في المدرسة وقد تضطر إلى مناقشة هذا الأمر مع معلميه قد يكون الموقف محرجًا قليلاً بالنسبة لك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يمكنك البقاء نشطًا ومتماسكًا، يمكنك القيام بعمل جيد في جميع مجالات العمل، قد تكون إنجازاتك عالية، يمكنك القيام بعمل جيد وإثارة إعجاب كبار السن.

توقعات برج الأسد صحيا

قد تكون صحتك مستقرة عقليًا وجسديًا، قد تؤمن بالتمارين المناسبة والنظام الغذائي الصحي، قد لا يظل مرضك القديم مشكلة.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد تقضي يومًا ممتعًا مع شريك حياتك، قد يكون هناك سلام وتضامن بينك وبين من تحب، قد تتلقى بعض الأفكار الممتازة من حبيبك حول التسوية المستقبلية.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

قد تؤثر مسؤولياتك العائلية على جسمك، قد تشعر بالإرهاق من تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، قد لا يكون هناك نقص في التنسيق بينك وبين الآخرين وهذا قد يخلق بعض الضغط النفسي. 

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