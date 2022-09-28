الطفلة ريما مصطفى: بدأت الفن بعمر 5 سنوات وقالوا لماما أني شاطرة|فيديو

قال الطفلة " ريما مصطفى " ، إنها بدأت مشوارها الفني في عمر 5 سنوات ، متابعة : " بدأت بفيلم قصير مع الفنان تامر محسن " .

وأكملت ريما مصطفى ، خلال لقائها لـ برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، ان الفنان تامر محسن شكر فيها ، وقال لوالدتها أنها شاطرة في التمثيل .

وفي حديث سابق لها ، قالت الطفلة ريما مصطفى، صاحبة الظهور الخاص في مسلسل الكبير أوي 6، :" أنا مش متنمرة في الحقيقة بس الدور عايز كده"، معقبة :" اترشحت للدور من المخرج أحمد الجندي ، عشان أنا اشتغلت معاه في ماما دوت أم .. وكنت مبسوطة أوي مع الفنان أحمد مكي ".