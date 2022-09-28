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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

منذ قليل.. إصابة 12 مواطنًا بتسمم غذائي في طما بسوهاج

صدى البلد

شهد مركز طما شمالي محافظة سوهاج، خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة 12 مواطنًا بإعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبتي طعام منزلي فاسدتين، في واقعتين منفصلتين.

ومن بين المصابين أم وأطفالها الأربعة، كما أن بقية المصابين من أسرة واحدة ويقيمون دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، ويرصد لكم موقع صدى البلد، في سطوره التالية تفاصيل الواقعتين.

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تفاصيل الواقعتين

أصيب 7 مواطنين من أسرة واحدة، بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة كانت مُعدة بالمنزل، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:"شيماء. م. ع- 30 سنة- ربة منزل، الطفل احمد. ا. ح- 8 سنة- تلميذ، الطفل خالد. ا. ح- 6 سنوات- تلميذ، نجلي الاولي، شيماء. م. ع- 24 سنة- ربة منزل، هيام. ع. ا-31 سنة- ربة منزل، أحمد. ح. ع- 26 سنة- عامل، ايمان. ع. ح- 5 سنوات، وجميعهم أسرة واحدة ويقيمون دائرة المركز".

يعانوا من حالة إعياء شديد ووقئ مستمر، إدعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة، كانت مُعدة بالمنزل.

إصابة أم وأطفالها الأربعة 

أصيبت ربة منزل في بداية العقد الرابع من العُمر، وأطفالها الأربعة، بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:" حسنيه. م. ع- 30 سنة- ربة منزل، ملك. ن. ل- 13 سنة- طالبة، محمد. ن. ل- 8 سنة- تلميذ، جنات. ن. ل- 8 سنة- تلميذ، ريهام. ن. ل- 3 سنوات- ويقيمون دائرة المركز".

يعانوا من حالة إعياء شديد وقئ، إدعاء تناول وجبة طعام فاسدة بالمنزل.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصابة الأولى، قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبه طعام منزلي فاسدة، كانت مُعدة بالمنزل، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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