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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زي القمر .. هيدي كرم تخطف أنظار جمهورها بإطلالتها على إنستجرام|شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم ، جمهورها بـ فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: ما شاء الله  زي القمر.. ربنا يحفظك . 

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.
 

وشاركت هيدي فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.
 

كما شاركت هيدي كرم في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

نجلاء بدر بيومي فؤاد مي عمر احمد السقا مسلسل لؤلؤ هيدي كر

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