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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معجبنيش .. مدرب الأهلي السابق يكشف سر رفضه الانضمام لجهاز فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

كشف محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، عن كواليس رفضه الانضمام للجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة روي فيتوريا .

وأكد محمد يوسف في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد تحدَّث معه للانضمام للجهاز الفني للمنتخب وعقد معه جلسة. 

وأضاف محمد يوسف أنه عقب ذلك فوجئ بتصريحات فيتوريا عن المدرب المصري وجلوسه في المدرجات مشددًا أن تلك التصريحات لم تعجبه مطلقًا .

وتابع أنه عقب ذلك قرر صرف النظر تمامًا عن الانضمام للجهاز الفني للمنتخب مُشددًا أنه يوجه التحية والتقدير لـ أيمن عبدالعزيز مدرب المنتخب المصري الحالي .

وتابع أن فيتوريا مدرب مميز وبصماته بدأت في الظهور على المنتخب ولديه خطة واضحة ويسعى لتطبيقها .

 

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فاز   منتخب  مصر  علي منتخب ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد ودياً  في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية .

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق عمر مرموش من تسديدة قوية تسكن الشباك علي الفور.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبدالمنعم

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث عن طريق احمد حسن كوكا من ركلة جزاء

ومرر تريزيجيه كرة رائعة لكوكا في انفراد تام بالمرمي وسددها ابعدها في ركله ركنيه في الدقيقة 9 .

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلي العارضة .

وباغت عمر جابر مرمي ليبيريا بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء امسك بها الحارس علي مرتين في الدقيقة 22 .

وجاءت كرة عرضية من محمد عبدالمنعم من يمين منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن ابعدها حارس مرمي ليبيريا في الدقيقة 30 .

جاء تشكيل منتخب مصر كالآتي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر -  احمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد- محمود حماده - امام عاشور

خط الهجوم : عمر مرموش - احمد حسن كوكا - محمود حسن تريزيجيه

الأهلى الاسكندرية طارق حامد منتخب مصر تريزيجيه محمد يوسف

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