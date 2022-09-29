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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غلق باب الطعون في انتخابات الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية.. اليوم

حزب الوفد
حزب الوفد

تستعد لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا و سكرتارية الهيئة الوفدية غلق باب تلقى الطعون اليوم الخميس ، حيث ينتهي العمل فيه في تمام الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تُعلن بعدها قائمة الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام بعد انتهاء فحص الطعون.

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة والدكتور راغب مصطفى نائب رئيس اللجنة، أسماء 141 مرشحًا للهيئة العليا و17 مرشحًا على مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية في محضر رسمي.

وكان اُغلق باب الترشح على تقدم 141 مرشحًا للهيئة و17 مرشحًا على مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية.

وكان تقدم في اليوم الأخير 39 مرشح على مقعد الهيئة العليا و4 مرشحين على مقعد السكرتارية الوفدية.

وقرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة تحمل نفقات الانتقالات والإقامة لـ6 محافظات ليلة انتخابات الهيئة العليا وهي "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر ".

وكان الدكتور عبد السند يمامة قد أعلن عن قيام باقي رؤساء اللجان على مستوي الجمهورية وبعض أعضاء الهيئة العليا قد أكدوا على تحمل نفقات الانتقالات والإقامة بمحافظتهم المختلفة.

وأكد رئيس الوفد أن تكلفة المحافظات الـ 6 مبلغ يقدر بحوالي 600 ألف جنية ويتم عمل صندوق لها وجمع تبرعات لتغطية هذا المبلغ .

وأشار رئيس الوفد أيضا أن الحزب ملتزم بتكلفة يوم الانتخابات داخل المقر الرئيسي لأعضاء الجمعية العمومية .

وكان قد دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الهيئة الوفدية الناخبة "الجمعية العمومية للوفد" للانعقاد يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 لانتخاب 50 عضوًا بالهيئة العليا الجديدة و5 من سكرتارية الهيئة الوفدية تحت سن 35 عامًا.

وأكد المكتب التنفيذي في اجتماعه ، على إجراء الانتخابات بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

وتم تشكيل لجنة داخلية للإشراف على الانتخابات برئاسة اللواء أحمد الشاهد وعضوين من الشئون المالية والإدارية بالحزب، مع تقديم مبلغ تبرع بقيمة 10 آلاف جنيهًا من كل مرشح.

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا.

وفوّض المكتب التنفيذي رئيس الوفد في التجديد للجان الإقليمية والتي ستنتهي مدتها قبل انتهاء انتخابات الهيئة العليا، لمدة 3 أشهر جديدة.

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