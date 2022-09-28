ندوة توعوية حول التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها بأسوان

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع حزب “حماة الوطن” أمانة أسوان اليوم، الأربعاء، ندوة توعوية لأعضاء الحزب حول “التغيرات المناخية.. الأسباب والآثار السلبية على حياتنا”، وتمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه من قبل الحضور.

وتناولت الندوة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بقضية تغيرات المناخ، والدعوة لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمى بشرم الشيخ فى إطار الدور الإقليمى والدولى الذى تضطلع به مصر فى مختلف القضايا.

قضية التغيرات المناخية

جانب من فعاليات ندوة التوعية

كما تناول اللقاء قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاعات الزراعة والموارد المائية فى مصر، وتم سرد السيناريوهات المختلفة لتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.

وتناول أيضاً سبل وأدوات التكيف مع التغيرات المناخية والسيناريوهات المختلفة التى تمت دراستها للتنبؤ بأوضاع الموارد المائية والإنتاج الزراعى، ما يؤكد أهمية وضع أدوار محددة لكل فرد من أفراد المجتمع للمساهمة فى التكيف مع التغيرات المناخية.

قمة المناخ العالمى

جانب من فعاليات ندوة التوعية

وأكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، ومنسق عام المنصة المحلية للتغيرات المناخية، بأن الشراكة مع الأحزاب والجهات المعنية من بينها جهاز شئون البيئة يعد إحدى آليات الدعم للتوعية بقضية التغيرات المناخية، فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة قضية التغيرات المناخية بالتوازى مع دور الدولة فى هذا الشأن، فضلاً عن التوعية بالدور الذى تضطلع به الدولة لتبنى استضافة قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقد حضر الندوة ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة المحافظة وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، وقاسم سليمان، أمين تنظيم الحزب، ومسئولو جهاز شئون البيئة ، وياسمين خليل، عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قام بتسليم 27 شيكاً مالياً تتراوح مبالغها بين 2000 و10 آلاف جنيه للمستحقين للرعاية من العاملين المسجلين بالعمالة غير المنتظمة لحالات الوفاة أو للإنجاب أو للزواج أو لخضوعهم لإجراء عمليات جراحية، وذلك وسط توزيع حلوى المولد النبوى الشريف، وفى حضور أحمد عزازى، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.