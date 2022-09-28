هذا الفيلم مغرض | شريف الشوباشي : حرية الإبداع لها ضوابط وحدود

أكد شريف الشوباشي، رئيس مهرجان السينما الأسبق والكاتب الصحفي، أنه مع حرية الإبداع و الرأي، ولكن حرية الإبداع لها ضوابط وحدود، وعلى الجميع الالتزام بها.

وهاجم صناع فيلم "سيدة الجنة"، الذى يتحدث عن صحابة الرسول، والفترة الأخيرة قبل وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم، مؤكدًا :" أن هذا الفيلم ضعيف و سخيف".

وأضاف رئيس مهرجان السينما الأسبق، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا الفيلم مغرض ويريد عمل مشكلات بين المواطنين فى العالم.

ولفت إلى أن هناك دولا قررت منع هذا الفيلم من العرض، وهناك دول أخرى لم تمنع هذا الفيلم، ولكن فى النهاية الفيلم ضعيف جدًا.

وأشار إلى أنه ليس مع منع أى شئ، سواء كان فيلمًا أو عملًا، مؤكدًا :" الحاجة اللى بتتمنع بيكون عليها إقبال، ولكن أى شئ به مشكلة يجب أن نتعامل معه بالفكر".