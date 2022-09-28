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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشوباشي : لم أعرف أنا على أي مذهب إلا بعد سن 25

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال شريف الشوباشي رئيس مهرجان السينما الأسبق؛ انه حتى عمر 25 لم يكن يدري على أي مذهب يتبع إلى أن سأل والده وقال له إنهم على مذهب الحنفية.

أضاف شريف الشوباشي خلال لقائه في برنامج علامه استفهام؛ ان الأزهر الشريف معظم علماء من مذهب الشافعي والحنفية، وأكد أنه مع حرية الرأئ، ولكن التى تتماشي مع القانون ولا تخالفه.

 

وقد أكد شريف الشوباشي، رئيس مهرجان السينما الأسبق والكاتب الصحفي،  أنه مع حرية الإبداع و الرأي، ولكن حرية الإبداع لها ضوابط وحدود، وعلى الجميع الالتزام بها.

وهاجم صناع فيلم "سيدة الجنة"، الذى يتحدث عن صحابة الرسول، والفترة الأخيرة قبل وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم، مؤكدًا :" أن هذا الفيلم ضعيف و سخيف" وأن هذا الفيلم مغرض ويريد عمل مشكلات بين المواطنين فى العالم.

ولفت إلى أن هناك دولا قررت منع هذا الفيلم من العرض، وهناك دول أخرى لم تمنع هذا الفيلم، ولكن فى النهاية الفيلم ضعيف جدًا.

وأشار إلى أنه ليس مع منع أى شئ، سواء كان فيلمًا أو عملًا، مؤكدًا :" الحاجة اللى بتتمنع بيكون عليها إقبال، ولكن أى شئ به مشكلة يجب أن نتعامل معه بالفكر".   

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