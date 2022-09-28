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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأقدام دودو وثنائية فخر الدين.. بيراميدز يفوز على جولف يونايتد وديا بثلاثية

صدى البلد

 

حقق فريق نادي بيراميدز انتصارا بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب نظيره الإماراتي جولف يونايتد، في المباراة التحضيرية التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي بالإمارات في أول المواجهات الودية خلال المعسكر الممتد حتى ٣ أكتوبر المقبل.

سجل ثلاثية بيراميدز في الشوط الثاني من المباراة، دودو الجباس، والتونسي فخر الدين بن يوسف الذي سجل هدفين.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي- محمود دونجا - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط:  هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

وفي الشوط الثاني أجرى اليوناني تاكيس جونياس عدة تبديلات بنزول، دودو الجباس بدلا من محمود وادي، ومحمد صادق بدلا من عبد الله السعيد، وأحمد فتحي بدلا من كريم حافظ، وعبد الله مجدي بدلا من محمد الشيبي، وإيريك تراوري بدلا من رمضان صبحي، ويوسف نادر بدلا من شريف إكرامي.

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