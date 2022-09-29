عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

طريقة عمل اللوزية
طريقة عمل اللوزية

 اللوزية من حلويات المولد النبوي التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل اللوزية في المنزل بأسهل الخطوات.

txt

اوعى تشتريه.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عند تناول هذا النوع من العيش

txt

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الفولية في المنزل قبل المولد النبوي

 

 

مقادير اللوزية


٥٠٠ جرام لوز  غير محمص
١٥٠ جرام سكر (كوب سكر)
١٥٠ جرام عسل جلوكوز (نصف كوب)
ربع كوب ماء 
ماء ورد(اختياري)

طريقة عمل اللوزية 


طريقة تحضير اللوزية 


لعمل العسل يضاف السكر مع الماء مع عسل الجلوكوز على النار ويترك الخليط ليغلي. اختبار نضج العسل تحضر بوله من الماء ونقوم بتنقيط نقطة من العسل في الماء ونراقبها اذا كونت كرة متماسكة غير لينه يكون العسل قد وصل لمرحلة النضج. 
يضاف الفستق للعسل ويقلب معه جيداً حتى تتشكل كتله غير متناسقة ولكن متماسكة من اللوز.
يرفع الفستق من على النار وينقل صينيه مدهونه جيداً بالزيت. تستخدم أي أداه مدهونه بالزيت لفرد اللوز في الصينيه بالتساوي (كوب أو ظهر طبق أو نشابه). تقطع اللوزية فوراً وقبل أن تبرد ومن ثم تترك لتبرد تماماً قبل أن تنقل من الصينية لعلب الحفظ أو أطباق التقديم.
 

اللوزية 
اللوزية طريقة عمل اللوزية مقادير اللوزية طريقة تحضير اللوزية الشيف سارة عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

موضوعات متعلقة

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

بعد العنب والبيتزا.. أمينة شلباية تثير الجدل بإتيكيت دخول الحمام| شاهد

رقم خرافي|سعر غير متوقع لفستان الملكة رانيا في نيويورك|شاهد

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

بالفوشيا .. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

بعد أنباء عن انفصالها.. نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

تقلد ياسمين صبري… فنانة معروفة تثير الجدل على السوشيال ميديا|بنفس الفستان

هعمل كرشي قريب.. بدرية طلبة تثير الجدل بسبب عمليات التجميل

ترشيحاتنا

محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

أخبار العالم| إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا وأسعار الذهب تواصل النزيف عالميا

سعر الذهب اليوم 29-9-2022

لا يجوز.. رسالة علي جمعة لمحبي مطالعة الأبراج من باب التسلية

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

فيديو

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ