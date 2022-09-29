طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

اللوزية من حلويات المولد النبوي التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل اللوزية في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير اللوزية



٥٠٠ جرام لوز غير محمص

١٥٠ جرام سكر (كوب سكر)

١٥٠ جرام عسل جلوكوز (نصف كوب)

ربع كوب ماء

ماء ورد(اختياري)

طريقة عمل اللوزية



طريقة تحضير اللوزية



لعمل العسل يضاف السكر مع الماء مع عسل الجلوكوز على النار ويترك الخليط ليغلي. اختبار نضج العسل تحضر بوله من الماء ونقوم بتنقيط نقطة من العسل في الماء ونراقبها اذا كونت كرة متماسكة غير لينه يكون العسل قد وصل لمرحلة النضج.

يضاف الفستق للعسل ويقلب معه جيداً حتى تتشكل كتله غير متناسقة ولكن متماسكة من اللوز.

يرفع الفستق من على النار وينقل صينيه مدهونه جيداً بالزيت. تستخدم أي أداه مدهونه بالزيت لفرد اللوز في الصينيه بالتساوي (كوب أو ظهر طبق أو نشابه). تقطع اللوزية فوراً وقبل أن تبرد ومن ثم تترك لتبرد تماماً قبل أن تنقل من الصينية لعلب الحفظ أو أطباق التقديم.

