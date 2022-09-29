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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 : ترقية وربح

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، أن التعامل مع المسؤوليات الإضافية دون عناء قد يزيد من فرصك في الحصول على ترقية.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

قد تكسب ربحًا جيدًا ويمكن أن تكون هناك زيادة في التجارة الخارجية، من المحتمل أن يكون هناك انسجام في الأسرة ومن المقرر أن يزداد الحب المتبادل، من المرجح أن يتم التخلص من منافسة قوية من قبل مواليد القوس، من المحتمل أن تذهب الإجازة وفقًا للجدول الزمني وتعاملك في رحلة ممتدة مليئة بالمرح، قد يتحول شخص لا تحبه إلى صفحة جديدة ويمد يد الصداقة، دع الماضي يكون عفا عليه الزمن وابدأ من جديد.

توقعات برج القوس مهنيا

من المحتمل أن تضيف إلى مهاراتك وستكون خطوة حكيمة على الجبهة المهنية، يمكن للعمل الجيد الذي يقوم به مواليد القوس أن يكسبهم مهمة مرموقة على الصعيد المهني.

توقعات برج القوس صحيا

قد تكون أنماط نومك مضطربة وهذا قد يؤثر سلبًا على طاقتك وقوتك العقلية، تحتاج إلى التركيز على النوم مبكرًا اليوم، مارس التمارين الخفيفة أو العلاج بالموسيقى لتشعر بتحسن.

توقعات برج القوس عاطفيا

تخرج اليوم مع شريك حياتك في أمسية رومانسيه، حاول أن تستمتع بالاجواء.

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

قد تضطر إلى الاستسلام لمطالب زوجك من أجل الحفاظ على الانسجام المنزلي سليمًا.

 

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