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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 : تعويض الخسارة

صدى البلد

تشير توقعات برج الحمل اليوم، إلى أن هناك مشكلة ملحة قد تجعلك تتجاهل التزاماتك الاجتماعية لذا ابدأ في التقاط الخيوط الآن.

وإليك توقعات برج الحمل اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحمل وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

من المحتمل أن تحصل على فرص جديدة في حياتك المهنية، يمكن لرجال الأعمال التطلع إلى توسيع نطاق منتجاتهم والبحث أيضًا عن أسواق جديدة، في بداية اليوم، ستكون أكثر ميلًا لقضاء الوقت مع عائلتك، قد يربكك المزاج الغامض لشريكك الرومانسي، قد يؤدي الحفاظ على هدوئك والبقاء على اتصال دائم مع شريكك المهم إلى تشجيعك وتقوية روابطك.

توقعات برج الحمل مهنيا

قد يحصل البعض منكم على فرصة للتعويض عن خسارة الأرض في وقت مبكر من اليوم ، لذا استفد منها على أفضل وجه.

توقعات برج الحمل صحيا

من المرجح أن تبدأ جهودك لتحسين اللياقة البدنية ومستويات الطاقة لديك تؤتي ثمارها، لن يحصل بعض برج الحمل على أفضل نمط تمرين فحسب، بل قد يكون صداقات جيدة أيضًا.

توقعات برج الحمل عاطفيا

تجنب قول الأشياء التي قد يأخذها على محمل شخصي، يجب أن يأخذ أفراد الحمل الجدد في عالم المواعدة الأمور ببطء وثبات.

توقعات برج الحمل خلال الأيام المقبلة

من المرجح أن تضفي الطبيعة السخية والتعاونية للأفراد الحمل شرارة في روابطهم المحلية وتحببهم لجميع أفراد الأسرة، يمكنك الاستمتاع بعلاقة خاصة مع والديك.

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