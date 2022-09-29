أخبار الفن| أحمد الفيشاوي لابس حلق.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهوره.. حقيقة اعتزال نداء شرارة

أحمد الفيشاوي لابس حلق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها، حقيقة اعتزال نداء شرارة، وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهوره، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشر المخرج خالد يوسف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يعلن فيه عن مسلسله الجديد ويعلق على يوم عيد ميلاده اليوم، الأربعاء.

وقال خالد يوسف: “بسبب طقوس الفيسبوك التي تذكر الأصدقاء بأعياد ميلادنا.. وصلتني تهاني كثيرة من الأصدقاء والمتابعين كلها تتمنى لي عاما سعيدا أو عمرا مديدا، وأشكرهم جميعا ولكني أود في عامي الجديد أن يشاركني الجميع تمني شيء آخر”.

عقد اليوم مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالمسرح الصغير؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أكدت جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقي العربية أنها حاولت التواصل مع الفنانة نداء شرارة إلا أنها علمت أنها اعتزلت الغناء نهائيا لذلك لا تتواجد هذا العام في المهرجان.

استنكرت الفنانة نداء شرارة، ما تردد مؤخرا من أنباء غير صحيحة حول اعتزالها الغناء خلال الفترة الحالية.

وقالت نداء شرارة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لم تقرر الاعتزال وأنها متواجدة في مصر حاليا لإحياء حفل غنائي وتقديم أعمال فنية جديدة، وعلقت على هذه الأخبار قائلة: «مفيش الكلام ده والله».

عرض اليوم على المسرح الصغير ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، فيلم ريتسا بطولة محمود حميدة، و أحمد الفيشاوي، وعقبه ندوة حوارية بحضور، أحمد الفيشاوي،والمخرج أحمد يسري، والمنتج أيمن يوسف ، والسيناريست معتز فتيحة، أدارها أحمد سعد الدين.

عرض اليوم على المسرح الصغير ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية فيلم ريتسا بطولة محمود حميدة وأعقبه ندوة حوارية بحضور أحمد الفيشاوي - المخرج احمد يسرى ، المنتج ايمن يوسف ، السيناريست معتز فتيحة أدراها احمد سعد الدين.

أثارت المطربة الأمريكية آمون ستار، الجدل خلال جلسة تصوير أجرتها في مقبرة مكتشفة حديثا في منطقة الهرم الأسود بدهشور.

وظهرت آمون ستار بزي مثير وسط آثار جديدة تم اكتشافها في هرم أمنمحات الثالث في منطقة دهشور، والشهير بلقب الهرم الأسود.

تامر عاشور يحضر مناديل لجمهور حفلته.. تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قصير من حفل الفنان تامر عاشور الأخير في مدينة جدة السعودية.

وظهر تامر عاشور في الفيديو، يمسك مناديل على المسرح، ويتأكد من قيام كل جمهوره بإمساك المناديل، قائلا لهم: «كله جنبه المناديل جاهزين؟».