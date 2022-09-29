466 مستشفى تقدم الخدمة.. الصحة: لا إلغاء للعلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك أكثر من 466 مستشفى مربوطة بالمجالس الطبية المتخصصة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن المواطن عندما يذهب لهذه المستشفيات يتم الكشف عليه وكتابة تقرير طبي من لجنة مكونة من 3 أطباء ثم يصدر القرار ".

وتابع حسام عبد الغفار :" لا صحة لإلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهذه شائعة لا تستحق أن نلتفت لها، وقرارات العلاج على نفقة الدولة تحدث بشكل يومي ".

ولفت حسام عبد الغفار :" كلما ذات الشائعات تأكدنا أننا نسير على الطريق الصحيح ومصدر هذه الشائعات هم أعداء مصر ".