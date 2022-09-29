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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

مصطفى أبو سريع
مصطفى أبو سريع

قال الفنان مصطفى أبو سريع، إنه يحرص على التنوع الفني في أعماله، وأن يتلقى آراء الجمهور دوما، حتى يكون شخصيته الفنية. 

وأضاف مصطفى أبو سريع في لقاء خاص بكاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنه لم يستعجل خطوة البطولة المطلقة، وأنه تلقى عروضا للبطولة المطلقة لكنه لم يشعر بالانتماء لها. 

ملخص أحداث فيلم خرجوا ولم يعودوا

فيلم خرجوا ولم يعودوا  تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، يستيقظ حاتم من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسلة من الأحداث الغريبة.

 

أبطال فيلم خرجوا ولم يعودوا  

الفيلم من بطولة ويزو، حسني شتا،خالد عليش ، مصطفى أبو سريع، صولا عمر ،شمبر، رنا سماحه، طاهر ابو ليلة، محمد علام ، ياسر الرفاعي، موحه الحراق. ومن تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، ديكور رمسيس سليم ، اشراف عام رجب عارف، منتج فني عماد الريس.

 

أحدث أعمال ويزو

يذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم تماسيح النيل بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل، خلال رحلة نيلية حيث تحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب النيلي، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

مصطفى أبو سريع الفنان مصطفى أبو سريع خرجوا ولم يعودوا فيلم خرجوا ولم يعودوا أبطال فيلم خرجوا ولم يعودوا

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