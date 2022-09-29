بعد 48 ساعة.. انتشال جثمان شاب غرق قرب الملاحات في الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية مدعومة بمجموعة غواصين الخير، اليوم الخميس، من انتشال جثمان شاب بمنطقة أبيس الثامنة، وسط مدينة الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بغرق شاب بمنطقة أبيس ٨، قرية الأحرار، بعد ثاني كوبري مشاة بجوار دخلة أبيس الثامنة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، من مجموعة غواصين الخير، إن الجثمان لشاب يدعى أحمد فؤاد عبدالعاطي محمد، غرق على الطريق الصحراوي بجوار ثان كوبري مشاه دخلة أبيس 8، قرية الأحرار، باب العبيد سابقا، مشيرًا إلى خوف الأهالي من دخول الغريق للمصب بالملاحات، حتى لا تتآكل جثته ويكون من الصعب الوصول إليها أو التعرف على ملامحها، حيث تجمع الأهالي عند مكان الغرق تحسبًا لظهور جثمانه.

وكل الأهالي واقفة والكل خائف من وصول الجثمان للملاحة.

وأضاف أن الجثمان ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالى 3 كيلو، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة.