ارتفاع أسعار طن الدقيق والردة في السوق المحلي.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الدقيق في السوق المحلي بنحو 700 جنيه للطن، كما ارتفعت أسعار الردة بنحو 200 جنيه للطن.

وينشر “صدى البلد”، أسعار الدقيق والردة فى الأسواق، حيث ارتفع سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 10,550 جنيه، بدلًا من أمس 9,850 جنيه، كما قفز سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 10,700 جنيه للطن، بدلًا من أمس 10,000 جنيه.

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ارتفاعًا حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 6,700 جنيه، بدلًا من أمس 6,500 جنيه.

ويذكر أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

وتعد مصر من أولى الدول التي تستخدم القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

كما تعد كل من «روسيا وأوكرانيا» المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.