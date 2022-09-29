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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكتوبر.. ضخ مياه البحر المحلاة لتغذية شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة

ضخ المياة
ضخ المياة

حضرت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ومسئولي الجهاز، اجتماعا بمقر المنطقة الاقتصادية مع مسؤولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإتمام تنسيقات إجراءات البدء في ضخ المياه المحلاة من مياه البحر لتغذية منطقة شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة بالمياه، وكذلك توسعات المنطقة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية لمدينة السويس الجديدة وذلك من خلال محطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٠٠ ألف م٣ .
واتفق الحاضرون على أن يتم ضخ المياه من محطة تحلية مياه البحر لتغذية المنطقة الاقتصادية الجنوبية والقطاع السياحي بشمال غرب خليج السويس في بداية شهر أكتوبر المقبل مع إتمام نقل منظومة تغذية مصانع وشركات المنطقة الاقتصادية بالمياه من جهاز مدينة السويس الجديدة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قناة السويس اقتصاد القطاع السياحي المياة تحلية مياه البحر الاقتصاد مدين أكتوبر مدينة رئيس اجا

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