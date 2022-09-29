أكتوبر.. ضخ مياه البحر المحلاة لتغذية شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة

حضرت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ومسئولي الجهاز، اجتماعا بمقر المنطقة الاقتصادية مع مسؤولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإتمام تنسيقات إجراءات البدء في ضخ المياه المحلاة من مياه البحر لتغذية منطقة شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة بالمياه، وكذلك توسعات المنطقة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية لمدينة السويس الجديدة وذلك من خلال محطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٠٠ ألف م٣ .

واتفق الحاضرون على أن يتم ضخ المياه من محطة تحلية مياه البحر لتغذية المنطقة الاقتصادية الجنوبية والقطاع السياحي بشمال غرب خليج السويس في بداية شهر أكتوبر المقبل مع إتمام نقل منظومة تغذية مصانع وشركات المنطقة الاقتصادية بالمياه من جهاز مدينة السويس الجديدة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.