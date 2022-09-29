بلحية كثيفة.. شاهد| محمد شوقي يمارس رياضة التنس

شارك محمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق، جمهوره بصورة له وهو يمارس رياضة التنس في إحدى الملاعب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".



ونشر "نجم الاهلي السابق" بإطلالة رياضية ولحية كثيفة وهو يمارس التنس داخل الملاعب المخصصة للعبة، نالت اعجاب متابعيه.

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وحقق محمد شوقي مع الاهلي ـ3 بطولات دوري عام، وفاز بـ 3 ألقاب كأس مصر، بالإضافة إلى أنه توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلى.



حصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين، وخاض شوقي بقميص المنتخب 68 مباراة أحرز فيها 15 هدفًا، انهي حياته الكروية في فريق المقاولون العرب فى 31 يوليو 2015، حيث خاض 11 مباراة قبل أن يبتعد عن المشاركة مع "ذئاب الجيل"، لينتهى الأمر باعتزال اللاعب