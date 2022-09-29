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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انتظروا نسخة عالمية للأهلي السعودي مع موسيماني

أنس القاسم يكشف أسم ملعب مواجهات الأهلي السعودي في دوري "يلو"

انس القاسم، محلل
انس القاسم، محلل قنوات بي بي سبورت،

كشف انس القاسم، محلل قنوات بي بي سبورت، لـ “صدى البلد”، أن لجنة مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اختارت الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لتجرى عليه مواجهة فريق جدة “المستضيف” أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى، عكس العادة في المباريات التي يستضيفها فريق جدة، التي تلعب على الملعب الرديف ذاته.

وأوضح أن السبب المباشر في هذا الإختيار، هو الحضور الجماهيري الكبير المتوقع لهذه المباراة، الذي يفوق سعة مدرجات الملعب الرديف، لافتا إلى أن لجنة المسابقات اختارت ملعب “الجوهرة” لتجرى عليه جميع مباريات فريق الأهلي في منافسات “يلو” السعودي.

وقال خبير الانتقالات أنس القاسم، إن مجلس إدارة الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، قد حسم التعاقد مع ثلاث عناصر مميزة، مؤكدا انهم ثلاثي أجنبي، من خارج السعودية، وذلك من أجل دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تساهم في العودة السريعة إلى دوري المحترفين.

الأهلى السعودي يتعاقد مع الجزائري رياض بودبوز والأنجولي ميشيل باستوس

وأوضح "القاسم" أن الأهلى أنهى تعاقده مع الثنائي الأجنبي "الجزائري رياض بودبوز، والأنجولي ميشيل باستوس" في صفقة انتقال حر، مشيراً إلى تعاقد الأهلي رسمياً مع الهولندي هشام فايق لاعب الفيصلي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وتابع قائلا ، أن "قائمة الأهلي الأجنبية ستضم كلا من: بودبوز، وباستوس، وهشام فايق، والكاميروني فرانك كوم، والتونسي يوسف العبدلي، والجامايكي لويس جرابان.

من ناحية أخرى، أكد القاسم أن هناك عدد من اللاعبين سيكونوا ضحايا الموسم الجديد في الأهلي، وهم: الكرواتي فيليب براداريتش، والأرجنتيني ليساندرو الزجاري، والبرازيلي رينان ريبيرو.

كما أشار إلى تعثر المفاوضات بين النادي الأهلي واللاعب يوسف العبدلي بشأن توقيع مخالصة مالية، بسبب طلب اللاعب الحصول على كافة مستحقاته المالية، وبعض الإجراءات النظامية.

وأعلن الأهلي، الأحد الماضي، تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية موسم 2023.

كان الأهلي قد تعاقد مع المهاجم يوسف العبدلي، قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي، بعقد يمتد إلى صيف 2024، مع خيار التمديد إلى موسم إضافي، وكلفت الصفقة الأهلي، نحو 600 ألف دولار، أي ما يقرب من 2.25 مليون ريال سعودي.

انس القاسم محلل قنوات بي بي سبورت الاتحاد السعودي لكرة القدم الأهلى دوري “يلو”

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