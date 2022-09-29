في الطائرة | أول تصرف من حمو بيكا بعد دعم مصطفى كامل

سافر صباح اليوم مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى البحرين استعدادا لإحياء حفل غنائي هناك، ضمن خطة حفلاته الجديدة التي اعتمدها بعد انتهاء موسم الصيف.



ونشر حمو صورة له من داخل الطائرة مع منظم الحفلات حسام خليل والذي تعاقد مع حمو على هذا الحفل بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الأخرى خارج القاهرة لحين حل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

دعم مصطفى كامل لحمو بيكا

المطرب مصطفى كامل أعلن دعمه لمؤدي المهرجانات حمو بيكا فى مؤتمر إعلان ترشحه على مقعد نقيب المهن الموسيقية حيث قال: حمو بيكا ظلم فنيا فى عهد هاني شاكر وسوف أقوم بتدعيمه عقب فوزي بمقعد النقيب.



مبادرة محمد نور وحمو بيكا

وشارك الفنان محمد نور فيديو عبر متابعيه على تطبيق إنستجرام، يقدم فيه الاعتذار لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية نيابة عن حمو بيكا لإنهاء أزمته التي زادت حدتها مؤخرا.

وقال محمد نور إنه يعتذر بالنيابة عن حمو بيكا الذي لم يقصد النيل من أعضاء المجلس، لكنه " إنسان وعاوز يشتغل ومكنش يقصد وقت الغضب".

وأكد محمد نور تعليقا على الفيديو: "الإنسان وقت الغضب مش بيعرف يقول إيه هو بس عاوز يشتغل ودي كلمه أثرت فيا طبعا ولكن.. ده ميديلوش أي حق ان يغلط في اي حد من اساتذتنا الكبار هو هيعتذر وعشان خاطري انا تقبلو اعتذاره و انا هحيبو اجيلكم ونخلص الموضوع وتشغل ان شاء اللهً".

ووجه محمد نور كلمة لحمو بيكا قائلا: "أتمنى تقرا الكلام ده وتعتذر وهما مفيش اطيب منهم والموضوع يخلص انا بس تدخلت عشان عارف انك طيب وفي حالك وعندك جمهور بيحبك وهما محترمين فوق الوصف أهل وعليه حقيقي مش نقابه وعفا اللهً عما سلف شكرا واتمني من الجميع محدش يغلظ او كده في الكومنتات انا فقط مقدرتش اسمع حد بيقول نفسي اشتغل وانا محاولش اساعد شكرا للجميع طولت عليكو.