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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في اليوم العالمي للقلب.. تامر حسني يزور مستشفى الناس

تامر حسني
تامر حسني

 

 


زار الفنان تامر حسني، مرضى القلب بمستشفى الناس، اليوم الخميس، وسط حفاوة كبيرة من الأطفال وأسرهم والعاملين بالمستشفى.


وكتب تامر عبر حسابه علي "انستجرام": "النهاردة في يوم القلب العالمي زورت مستشفى الناس بشكل مفاجئ في احتفالهم و حاولت احتفل بطريقتي و اهزر معاهم في سماعات المستشفى بس عرفوا صوتي على طول قبل ما ادخل 😂"


وتابع "اللي شوفته هناك يخليني فعلاً ادعيلهم و اطلب منكم تدعولهم و اللي يقدر يقدملهم اي شيء من الدعم ياريت ميتأخرش ، بشكرهم على المجهود العظيم اللي عاملينه للاطفال و لكل الناس ، حقيقي انا شوفت مستشفى من اعظم و مستشفيات العالم و فخور ان مصر فيها المستشفى دي"


واضاف "شوفت رحمه كبيره من كل الدكاتره على الاطفال رحمة الأب و الأم من كل العاملين في المستشفى بكل طفل و كل انسان بيتعالج هناك بالمجان ، كل التحية 🤝لدكاترتنا الأبطال اللي واهبين حياتهم لاطفالنا و اهالينا ❤️❤️ربنا يشفي كل مريض آمين يااااااارب 🤲🏻" 

 

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