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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : استشير والديك

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، أنه من المرجح أيضًا أن يحقق رجال الأعمال أرباحًا، وهو وقت مناسب لبدء المبادرات التي طال انتظارها.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

تحصل على فرص تساعدك على المضي قدمًا في حياتك المهنية، اليوم لحظة ميمونة لبذل جهود مكرسة للحصول على فوائد مناسبة، من المرجح أيضًا أن يحقق رجال الأعمال أرباحًا ، وهو وقت مناسب لبدء المبادرات التي طال انتظارها، من شأن العمل على مشورة الوالدين أن يساعد في تنسيق أجواء الأسرة.

توقعات برج العقرب مهنيا

فرصة للتقدم في حياتك المهنية أو من المحتمل أيضًا أن يحصل بعضكم على وظيفة براتب أعلى، أولئك النشطاء منكم في الخدمة الحكومية سيحصلون على الاعتراف.

توقعات برج العقرب صحيا

قد يكون لديك المزيد من التحكم في شهيتك واستجاباتك العاطفية، قد يعطي روتين اللياقة الجديد دفعة لجهود إنقاص الوزن .

توقعات برج العقرب عاطفيا

 من الضروري أن تضع توقعات واضحة مقدمًا، حان الوقت لتترك خجلك جانبًا لتتمتع بحياة رومانسية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يعاني أفراد برج العقرب من انسجام متزايد في علاقاتهم، ستكون هناك فرصة لتسوية الاختلافات ، إن وجدت ، في العلاقات الأسرية

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