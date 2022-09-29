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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبوالقمصان عن قضية فتاة المعادي: أول مرة يُحبس أب للاعتداء على ابنته

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

عبرت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، عن سعادتها بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنة للأب المتهم بالاعتداء على ابنته المعروفة إعلاميا بـ نورا فتاة المعادي، وخطفها واحتجازها، طمعا في ميراثها من جدها.

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الحبس عام لمتهم بخطف ابنته والتعدي عليها في المعادي

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نهاد أبو القمصان: ضد فصل الولاد عن البنات في مراحل الاعدادي والثانوي


وقالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لأول مرة يتم حبس أب بتهمة حجز وضرب ابته في حكم تاريخي يعترف بالشخصية القانونية للفتيات".

وأوضحت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان،: "الأب ذهب لمنزل جد الفتاة المجني عليها وأخذها عنوة إلى منزله طمعا في ثلث تركة جدها".

وتابعت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان: "الحكم بحبس الأب الذي ضرب ابنته فتاة المعادي حكم تاريخي من محكة الجنايات"، لافته: "عادة يتم حفظ القضايا المتعلقة باعتداء الآباء على الأبناء وقرار النيابة بإحالة الأب لمحكمة الجنايات يستحق التقدير".

حقوق الإنسان محكمة جنايات القاهرة فتاة المعادي ابنته رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان

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