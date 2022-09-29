عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نروج للمنتجات المصرية في الخارج وجذب المستثمرين.. فيديو

باسم لطفي، مقرر مساعد
باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الإستثمار بالحوار الوطني

أكد  باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستثمار والصناعة أولوية خلال الفترة المقبلة.

جمال الكشكي: هدف الحوار الوطني الانتقال إلى جمهورية جديدة تتسع للجميع

الحوار الوطني ينشر السيرة الذاتية لمقرري المحاور واللجان

وقال باسم لطفي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تنسيقية شباب الأحزاب  تساعدنا بتدريبات مستمرة لمواجهة الأزمات في كافة الأوقات، وهو ما يخلق خبرات كبيرة.

وتابع مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نعمل على الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وجذب المستثمرين للفرص الواعدة في مصر.

 منصة واحدة في كافة اللجان 

وأشار باسم لطفي إلى أن الحوار الوطني منصة عريضة تستوعب كافة الآراء، وتجميع المعارضين والمؤيدين على منصة واحدة في كافة اللجان.
 

باسم لطفي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطني مصر الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

تخفيف منهج 4 و5 ابتدائي| التعليم تعلن أخبارا سارة قبل بدء الدراسة

فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة مدرب بوليفار مع مسئول كبير بالأهلي

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: اجتماع مع محمود الخطيب لاستلام شركة الكرة وتطوير ملعب الفريق

رامي جمال: شاعر مصري شهير سبب رفضي في ستار ميكر

مقاتلات روسية تقترب من بولندا .. وقوات الناتو تدق ناقوس الخطر

الأعلى للثقافة يعلن موعد الدورة الثالثة لـ جائزة المبدع الصغير

هند سعيد صالح: فكري صادق صعبان عليا أوي بعد إساءته لوالدي

معملتش حاجة | هند سعيد صالح توجه رسالة لنجل فكري صادق ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب النزيف .. احذري الإفراط في تناول الزنجبيل

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ