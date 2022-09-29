عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نروج للمنتجات المصرية في الخارج وجذب المستثمرين.. فيديو

أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستثمار والصناعة أولوية خلال الفترة المقبلة.

وقال باسم لطفي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تنسيقية شباب الأحزاب تساعدنا بتدريبات مستمرة لمواجهة الأزمات في كافة الأوقات، وهو ما يخلق خبرات كبيرة.

وتابع مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نعمل على الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وجذب المستثمرين للفرص الواعدة في مصر.

منصة واحدة في كافة اللجان

وأشار باسم لطفي إلى أن الحوار الوطني منصة عريضة تستوعب كافة الآراء، وتجميع المعارضين والمؤيدين على منصة واحدة في كافة اللجان.

