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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غلبان أوي.. أشرقت تغني لأصالة بطريقة جديدة

الطفلة الصغيرة أشرقت
الطفلة الصغيرة أشرقت أشرف

أبهرت الطفلة الصغيرة أشرقت أشرف، الفائزة بـ مسابقة الإبداع الصغير، حماس جمهور معكم عندما غنت أغنية " غلبان اوي غلبان" لـ الفنانة أصالة .

وتفاعل جمهور معكم مع الطفلة أشرقت وقاموا بالتصفيق لها، على جمال صوتها، الأداء المميز.

وفى نفس السياق قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن الدورة الثالثة لـ جائزة المبدع الصغير سيتم الإعلان عنها خلال شهر، وقدم الشكر لجميع أولياء الأمور الذين شاركوا فى الدورة الثانية، وذلك لمجهودهم الكبير فى دعم الأطفال المشاركين.

 

 

ولفت عزمي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أن الأطفال الذين لم يوفقوا فى الدورة الثانية لديهم فرصة بالمشاركة فى الدورة الثالثة التى سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر لديها مواهب كثيرة، ونعمل على دعم تلك المواهب، ومساعدتها، وتكريمها.

وقال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية، حدث بها تطور كبير، موضحًا أن مصر أول دولة فى الوطن العربي وقارة إفريقيا، تخصص جائزة لـ الأطفال المبدعين.

وأوضح أن  الأطفال والأسر شعروا بفرحة كبيرة، وذلك لأن الدولة تهتم بهم، وكشف أنه تمت مضاعفة أعداد الفائزين فى الدولة الثانية، ففى الدورة الأولى تم تكريم 16، و الدورة الثانية تم تكريم 33.

وتابع أن اللجان الخاصة باختيار الأفضل، عانت كثيرًا فى اختيار الأفضل، سواء من الفئة الأولى من عمر 5 لـ 12 عامًا، أو الفئة الثانية من عمر 12 عامًا لـ 18.

وخصصت الإعلامية منى الشاذلي، حلقة اليوم لـ الحديث عن جائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية، التي نظمتها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية .

وقالت منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، أنها ستقوم بـ استضافة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وعدد من المبدعين الصغار الفائزين بجوائز الدورة الثانية 2022.

أشرقت أشرف غلبان اوي غلبان معكم المجلس الأعلى للثقافة الإعلامية منى الشاذلي

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