بطل رفع الأثقال البارالمبي: الرئيس السيسي أعطانا الدافع لباريس 2024.. فيديو

هنأ هاني محسن بطل رفع الأثقال البارالمبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي على حصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص، وهي جائزة لا يحصل عليها إلا من يقوم بجهود كبيرة لذوي الهمم، موضحا أنهم لمسوا في الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2016 اهتمام غير عادي ومساواة كبيرة بينهم وبين اللاعبين الأسوياء.

وأضاف هاني محسن، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بعمل قانون خاص للأشخاص من ذوي الهمم سواء على المستوى الرياضي، والغير رياضي، مردفا: "كان من ضمن أهدافي أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو ".

وتابع: الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة أب لكل مصري، ويكفينا مقابلته لينا، وكلمته لنا بأنه يستمد قوته مننا وهو ما أعطانا دافعا لباريس 2024 .

وحرص الرئيس السيسي، على حضور فاعليات احتفالية قادرون باختلاف على مدار سنوات، تأكيدا منه على أهمية دور ذوي الهمم والقدرات الخاصة في المجتمع، وأنهم يمتلكون مواهب كثيرة تمكنهم من فعل المستحيل.