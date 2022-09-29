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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئاسة الجمهورية: جائزة الأولمبياد الخاص يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم. 

 

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

 

وأكد الرئيس على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.

بسام راضي الرئيس السيسي السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي ذوي الاحتياجات الخاصة

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