ذوي الإعاقة: الـ5% من الوظائف الموجهة لأصحاب الهمم ضمن التمكين الاقتصادي

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، تعقيبا على إهداء اللجنة الدولية للأولمبياد الجائزة الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الجائزة بمثابة اعتراف دولة بنجاح مصر في ملف حقوق الإنسان وذوي الهمم.

وأوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تم إنشائه في عام 2019 ، فضلا عن الاستحقاقات الدستورية لحقوق ذوي الهمم ، والاعتراف بحقوقهم في كافة مناحي الحياة .

وأضافت المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجائزة هي اعتراف بأن مصر نجحت في ملف ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع .

وأردفت أن 5% من الوظائف الحكومية والغير حكومية يجب أن تكون موجهة لذو الهمم، وهو من ضمن التمكين الاقتصادي لهذه الفئة، وحرص الدولة على دعم هذه الفئة وتنمية المواهب والأبطال الرياضيين منهم، فضلا عن توفير مصنع مختص بالأجهزة التعويضية.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تسلم صباح أمس ، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بتسليم الرئيس السيسي الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.