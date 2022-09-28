الداخلية تنظم احتفالية في 4 محافظات لتوزيع مستلزمات الزواج على العرائس.. صور

تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد - هدية العروسة" لتقديم الدعم للعرائس المُقبلات على الزواج بجميع محافظات الجمهورية.

وتقوم الوزارة خلال المبادرة بإهداء عدد من مستلزمات الزواج عبارة عن أطقم "ملابس - مفروشات – سجاد" لـ 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة، خاصةً من “ذوى الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر احتياجاً”، بواقع 35 طقما لكل حالة، وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة جميع فئات المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتم تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظات “الإسماعيلية - الأقصر - الشرقية – القليوبية” لتوزيع الهدايا ومستلزمات الزواج على العرائس اللاتى تم اختيارهن، كما تم إيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهن ممن تعذر حضورهن للاحتفالية.

وهو الأمر الذى لاقى استحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن، وأعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد".

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