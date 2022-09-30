والدة هديل من ذوي الهمم: نشهد طفرة غير مسبوقة في رعاية أبنائنا

هنأت منال خورشيد مخرجة في التلفزيون المصري ووالدة المطربة هديل ماجد التي غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، رئيس الجمهورية على حصوله على جائزة اللجنة الدولية للأولمبياد، لأنها من أرفع الجوائز التي تُمنح للرؤساء والملوك.



وأضافت «خورشيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى رعاية ذوي الهمم، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحهم قُبلة الحياة لكي يظهروا: "الدنيا اختلفت تماما في عهد الرئيس السيسي، وولادنا في منهم المذيع والممثل والمرشد السياحي والمعيد في الجامعة والمطرب".



وتابعت: «هديل موهوبة منذ سنوات طويلة وتتدرب في أكاديمية الفنون وكانت دائما ما تسأل عن الأوان الذي ستغدو فيه نجمة لامعة، وبالفعل استطاعت أن تغني أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي».



وأشارت، إلى أنها صوّرت 2 فيديو كليب يذاعا على التلفزيون المصري: «زمان كنا بنداري ولادنا وبنستخبى، لكن دلوقتي لها أغنيتين بيتذاعوا على التلفزيون، دلوقتي الدنيا اختلفت ونظرة الناس اختلفت خالص، وبقى في تقبل للآخر، وولادنا بقوا عايشين حياة عادية، ماشيين في المولات وماشيين في النادي، والناس بتشاور عليهم وبيقولوا عليهم أبطال وقادرون باختلاف».



وأكدت: «واجهنا صعوبات كثيرة جدا، دراسة هديل عادية، لأن لديها ضعف بصر شديد وإعاقة في قدمها، ولم يكن زملائها يتقبلونها في المدرسة وكانوا يشعرون بأنها مختلفة، لكن كل هذا تغير الآن».

