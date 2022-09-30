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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعم وجبر خواطر .. السيسي لـ ذوي الهمم: أنا بحبكم..فيديو

الرئيس السيسي وذوي
الرئيس السيسي وذوي الهمم

على مدار 8 سنوات، اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ ذوي الهمم وقدم الدعم الكامل لهم كي يتم دمجهم في المجتمع المصري بشكل كامل بما يحقق المساواة لهم ويمكنهم اقتصاديا واجتماعيا كي يكون لهم دور فاعل في المجتمع .

 

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وحرص الرئيس السيسي، على  حضور فاعليات احتفالية قادرون باختلاف على مدار سنوات، تأكيدا منه على أهمية  دور ذوي الهمم والقدرات الخاصة في المجتمع، وأنهم يمتلكون مواهب كثيرة تمكنهم من فعل المستحيل.

وعرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا  يرصد ملامح من تشجيع وحب الرئيس السيسي لذوي الهمم في الكثير من الفعاليات التي حرص الرئيس على حضورها كي يساندهم.

 وأظهرت اللقطات في التقرير مدى الحب المتبادل بين الرئيس السيسي وذوي الهمم، خاصة الأطفال، ويعتبر الرئيس السيسي بمثابة أب لهم يحتضنهم ويقدم لهم الدعم والمساندة الكاملة.

 وقال الرئيس السيسي في التقرير:" أنا بحبكم"، وذلك في لقاء سابق له مع ذوي الهمم في احتفالية قادرون باختلاف.

 

تسلم السيسي جائزة الأولمبياد الخاص الدولي 

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

وأكد الرئيس على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.

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