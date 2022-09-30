صاحب مقترح دراسة مادة احترام الآخرين يوجه الشكر للرئيس السيسي

قال الطفل مهند عماد صاحب مقترح دراسة مادة احترام الآخرين؛ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستحق التهنئة على تنظيم الأولمبياد الخاصة بذوي الهمم؛ مضيفا أن الرئيس السيسي هو أكثر شخص أعطي التقدير والاهتمام لذوي الهمم.

أضاف مهند عماد خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي؛ أن الرئيس السيسي وعد وأوفى لأن المادة تم توزيعها على الطلبة من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائية.

أوضح مهند أن الرئيس السيسي تشهد مصر في عهده تقدم خلف تقدم وهو يستحق التهنئة بعد ما قدمه لذوي الهمم من تقدير واهتمام ومسابقات وغيرها من الحقوق التي حصلنا عليها في عهده.