شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فتوح على إنستجرام

شارك أحمد فتوح ، لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك ، متابعيه بـ صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على إعجابهم .

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء امس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.